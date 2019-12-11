夜市UPDATES：美股反覆轉升等議息結果　港夜期高水

市場對聯儲局最新決策有所預期，但國際貿易關係的不確定性，仍令股市承壓。美股早市低開後反覆轉升，道指目前報27,894點，升12點或0.05%；標指報3,138點，升5點或0.18%；納指報8,637點，升21點或0.25%。外圍股市未見大波動，港股期指夜市現報26,669點，升16點，高水24點。

美國聯儲局將公布最新利率決策，市場普遍預期當局會維持利率不變，焦點在於點陣圖、經濟及通脹預期，以及主席鮑威爾講話。分析認為，點陣圖如果出現令人意外的結果，勢將引爆全球金融市場。

美國勞工部公布，當地11月扣除食品和能源的核心消費物價指數按月及按年分別升0.2%及2.3%，符合預期。由於12月6日發布的11月非農就業報告頗為靚麗，最新數據極大地緩解外界對美國通脹及經濟前景的擔憂。

歐洲方面，英國大選首相約翰遜的領先優勢下降，這加劇了出現懸峙國會並破壞退歐計劃的擔憂。歐股個別發展，英股跌0.21%；德股升0.36%；法股跌0.05%。BlueBay資產管理公司的投資組合經理Kaspar Hense等一些投資者認為，應對這次英國大選的最好做法也許是避而遠之。

【22:30】聯儲局議息結果公布前，美股周三早段偏軟，道指低開73點，報27,808點，納指跌9點至3,126點。

美國家居裝修用品零售商家得寶(Home Depot)預測明年銷售增長3.5%至4%，若達致最高目標，收入約為1,144億美元，低過之前估計介乎1,150至1,200億美元。家得寶股價早段跌2.33%至210.88美元。

美國銀行行長總裁莫伊尼漢在投資會議上表示，該行預期第4季交易收入按年急升7%至8%，投行收入增加3%至4%。美銀股價報33.56美元，微升0.07%。

另外，美國第2大石油公司雪佛龍表示，由於天然氣價格下跌，預期第4季為天然氣資產減值110億美元。雪佛龍股價早段報116.87美元，跌0.86%。

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