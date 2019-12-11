【財經評論】中港經濟同失速　兩地共融謀突破

好不容易捱到2019年尾，香港社會表面上稍為平靜下來，但其實更大的難關還在後頭。作為全球經濟引擎的中國，明年增長料進一步放緩，頓令香港經濟變得更加艱難。未來中國必將傾盡全力挺內部需求抗外患，半躺棺內的香港若再不自省，設法團結內部並加強地區經濟融合，只怕時機一失，落得無險可守，末路難逃！

亞洲開發銀行的年度展望報告，將明年中國經濟預測由原先估計的6%下調至5.8%，是3個月內第2次下調。回顧中國經濟自上世紀1980年代開始起飛，1990年代曾錄得14.2%的年增長率。可自2008年金融海嘯，全球陷入危機，中國經濟持續放緩，看來今年極可能是「六時代」的終結，明年則「六不保」，進入「五時代」(經濟增長處於5%水平)，代表中國經濟正過渡至質量並舉的升級過程。

觀乎中國11月通脹率創近8年新高，未來兩個月有春節等假期因素，預計明年上半年通脹會繼續上升，首季或會見頂，但上半年會持續高企，滯脹的風險不能排除，或將進一步打擊市場氣氛，期望下半年汽車等主要製造及消費行業觸底減壓，以及金融業開放引資見效。只要保住樓市穩定，14億人口的內需市場仍然是抗逆的王牌。

再看香港，今年經濟負增長幾無懸念，明年展望亦幾近零增長，並非一般的周期調整。環顧世界各地，歐洲經濟持續低增長，並已進入負利率時代；美國經濟相對較佳，但總統選舉前打出「香港牌」，只怕港美的經貿關係亦不無變數。內部方面，社會動盪已打沉零售及旅遊業，商用物業租賃市場急速下滑，企業倒閉裁員之聲不絕，破壞容易建設難，實非一年半載就能恢復。

較樂觀的一面是，中國經濟增長率仍穩佔全球主要經濟體前列。即使今年中美貿易戰持續，外資還是不斷流入中國市場。更何況中港兩地經貿金融基建完善，若真心真意以香港人利益為依歸，更應設法利用內地市場和資源協助香港抗逆，透過更好地發揮全球最大人民幣離岸中心和國際都會的角色，加強競爭力。

縱有東風不借力，自甘墮落亦枉然。今次危機中，選擇留下奮鬥的香港人，宜認清香港經濟既離不開中國市場，亦離不開國際市場的大形勢，應當集中精力於民生經濟，充分發揮靈活變通、逆境求存的傳統優勢，做好橋樑角色，透過地區融合加強對外競爭力，希望能在國際勢力的重新分配過程中，尋找立足之地。

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