沃爾克逝世前3個月　嚴厲批評特朗普破壞美國價值

美國聯儲局前主席沃爾克(Paul Volcker)周日(8日)逝世，享年92歲，其迴響至今仍在。外國傳媒報道，沃爾克在逝世前3個月，即今年9月，曾撰文嚴厲批評美國總統特朗普，並指特朗普的政策「破壞美國人對政府、政策，以及機構的信念」。

他指出，特朗普一次又一次地批評聯儲局，要求減息及指摘官員們「笨蛋」、主席鮑威爾「無知」。這是二次世界大戰後，第一次有總統公開地尋求對聯儲局政策「獨裁」的表現，十分值得關注，尤其是聯儲局身為美國重要政府法定機關，經過精心設計，不受純粹黨派的攻擊。這印證美國價值正「受到圍困」。

他說：「55年前，美國人面臨挑戰，要在海外征服暴政。我們與盟友一起，敏銳地意識到捍衛和維持我們來之不易的民主自由是必要的。今天這一代面臨着不同情況、但同等程度的考驗。我們如何回應將決定我們自己民主的未來，並最終決定地球本身的未來。」

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