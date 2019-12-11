Apple闊別28載 再度參加CES展
2019年12月11日 22:55
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(Getty Images圖片)
蘋果公司(Apple Inc.)缺席多年國際消費電子產品展覽(CES)後，終於在明年的大會重現蹤影。外媒報道，據2020年CES的最新議程，Apple將派出其高級總監Jane Horvath出席CES圓桌論壇，討論議題為「如何保護消費者隱私」。
CES可謂是科技界每年一度的盛事，Apple對上一次有代表出席CES，要追溯至1992年，即「教主」喬布斯尚未回朝。當時的CEO John Sculley在CES介紹蘋果的新產品，但自喬布斯重掌Apple以來，該公司從未正式參加CES，更遑論會在會上展示公司的新產品；反而不少周邊廠商都趁CES公布為iPhone等而設的產品。
Apple的其他對手，如Google、微軟、三星等，都會在場內展示新產品，成為該段時間的全球科技話題。
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