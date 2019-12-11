會計師公會：如何提升企業管治質素？

氣候環境問題愈趨嚴重，加上企業的道德操守影響深遠，令國際社會對公私營機構的管治及社會責任日益關注。觀乎本港的企業管治文化近年漸受重視，諸如《上市規則》逐步提升對上市公司在環境、社會及管治報告的要求，《公司條例》更引入企業管治相關的規定，反映監管者、投資者，以至公眾對企業的期望攀升。

香港會計師公會一年一度的「最佳企業管治大獎」得獎名單最近出爐。大會共審閱約500份年報及逾500份可持續發展報告，特別着重參選者的自願披露及管治水平，從中選出得獎者並分析機構的管治趨勢。

大獎於2000年推出以來，見證着企業管治成為本港市場的常規和投資者重視的範疇。近年，本港公私營機構逐步建立良好的管治意識，在可持續發展及社會責任方面的表現更有長足進步。

就可持續發展而言，大獎常客有依照國際標準來推行相關實務，不少公營機構及小型上市企業也正加緊努力，表現不斷進步。今屆得獎名單中有不少來自各行各業、首次獲獎的機構，亦首次有政府部門上榜。

評審團留意到愈來愈多公私營機構為可持續發展報告尋求獨立認證，但認為制訂清晰的可持續發展策略、目標、實行措施及明確指標更為重要，並應定期分析達標的進度，而匯報的觀點應持平，亦要平衡措施的效益及負面影響。

企業管治方面，從評審觀察所得，普遍董事會的運作仍有待改進。如董事(包括執董及獨立非執董)遴選程序及辭任理由未夠詳盡，獨立非執董任期過長或影響獨立性。故評審團認為若董事會成員(尤其獨立非執董)任期過久，應說明釐定董事獨立的準則及長期留任的理據。

此外，評審團鼓勵機構提高董事會運作透明度、問責性及多元化，透過委任多元背景的董事有助提高機構在不同方面的管治質素，尤其家族企業在委任新成員時應說明如何為董事會注入新元素。管理層薪酬亦需加強透明度，包括檢視人員薪酬差距是否過大或會否出現權力過分集中。

另外，評審亦指出，繼任規劃仍然未成氣候，要贏得投資者的長遠信賴，企業需確保領導層適時順利交接。

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