易憲容：房產政策只能做不能說

中共中央政治局召開會議分析研究2020年經濟工作，提到當前和今後一個時期，中國經濟穩定向好、長期向好基本趨勢沒變，2020年要全面做好統籌推進穩增長等「六穩」工作，保持經濟運行在合理區間。可以說，這是為中央經濟工作會議定基調，也是對2020年經濟工作進行全面部署。

惟在這次會議中，與房地產相關的內容隻字不提，而非像以往每當中國經濟增長受壓時，就以刺激房地產的方式來保證增長。是不是政府希望減弱對房地產的依賴，還是想強調新的產業發展在經濟增長中的作用？暫時不見得如此，這不僅會讓中國經濟增長穩定增加更大壓力，也可由此引發金融風險及社會風險。

就目前中國的經濟結構而言，經濟的「房地產化」是不爭的事實，而且短期內不可改變。比如，僅是房地產銷售額已達國內生產總值(GDP)的近兩成。如果房地產對經濟拉動系數為1.9，那麼中國經濟對房地產的依賴程度可能會達到30%以上。對不少三四線城市來說，經濟對房地產的依賴程度肯定高於這個數。

那麼為何中央政治局會議並未提到房地產業呢？事實上，除了商業類房地產投資及銷售出現下降外，從10月份開始，全國的商品房銷售面積由負增長轉為正增長，商品房的銷售金額增長達近8%，而住宅銷售金額增長更逾15%。房地產開發投資也保持在10%以上的增長水平。

再加上當前的房地產調控政策是一城一策，各個城市的地方政府為了保證當地的經濟增長態勢，出台各種鬆綁政策。這意味着地方政府不僅要對當地的房地產市場價格托底，也要以更多的方式來推動當地的房地產市場增長，因此11月份的房地產市場又開始好轉。也就是說，房地產市場作為二○年拉動經濟增長最重要的基石，在政府還沒有打造出一個可替代產業時，對經濟增長的重要性或不會改變。

惟以金融槓桿來推動房地產市場的繁榮，以信貸來推高樓價及以此來保證GDP增長，肯定是有限的。如果不能夠在經濟增長與房地產價格上漲兩者間取得平衡，那麼中國經濟就可能面臨較大的風險。

在這種情況下，政府對房地產市場政策只能是只做不說，既要讓各地方的房地產仍然為經濟增長的重要力量，又不能令房地產市場繁榮引發金融風險，估計調控政策上只能是走一步看一步。只要地方政府對房地產市場調控政策鬆綁，房地產市場是否能夠按政府意願走是不確定的。2020年的中國房地產可能會面臨着一系列的不確定性。

易憲容

當代內地著名經濟學者，有「房地產平民代言人」的稱號。

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