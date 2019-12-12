金曹：中電價值顯現買得過

中電截至今年6月底止中期盈轉虧，主要是為澳洲零售業務的商譽進行減值63.81億元後，股東應佔虧損9.07億元。每股基本虧損0.36元。派第2期中期股息每股0.63元。期內，營業額下跌5.7%至438.4億元。去年同期則錄得盈利74.36億元。

中電有良好的派息紀錄，是防守性強的股份。不過由於2018年中開始，美中展開貿易戰，投資者避險情緒增加，資金泊入公用股收息炒高了股價。2018年9月中電股價位處90元水平，息率只有3.6%，並不吸引，所以股價出現調整壓力。其後，又傳出澳洲業務出現虧損，主要是會計上的商譽減值，雖然不影響現金流但股價壓力增加，到2019年8月股價回到68元水平並獲得支持，當時息率回到5厘水平有長線買入價值。由此可見，所謂避險買入公用股並不一定是好主意，公用股的投資價值還是要股價夠低。

中電現時股價約80元，預期息率約4厘，加上盈利可望回復增長，大行目標價平均睇90元。如果怕直接買入仍有機會賺息輸價，可以用1月80元Short PUT收約1.5元期權金接貨。打和價變成78.5元，防守力足夠。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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