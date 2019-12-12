林嘉麒：大市難捉路無謂博

過去數日，大市似被點穴，時升時跌，上下波幅不夠一個百分點，有波幅無升幅，悶極！幸好周三(11日)下午在市場憧憬中美貿易談判或有好消息下，恒指一度升過二百點，起碼對好消息有反應。當然，一兩日利好未可以太認真，因為投資者一直在觀望，在等美國聯儲局議息結果，尤其是會後聲明；另一方面，在等有關死線前美方對中方的關稅安排，要長線資金流入港股，相信短期內不太容易，港股只可以走短線。

心水清都估到，投資者一直在觀望，造成大市缺乏方向。就以聯儲局為例，估計大多會維持利率不變，對未來經濟評論亦不離「繼續觀察」等論調；另外，就算市傳特朗普或會真的延遲對中國徵收額外關稅，中線貿易問題要完全解決並不容易，好得一時不是一世。

下星期開始，基金經理將陸續收爐，估計成交會進一步萎縮。當然，市淡不是代表市不升，有時淡靜更容易舞高弄低，周三如是，去年也有此情況。不過，現時狀況不好博，投資者還是保守點較好，建議持貨者有盈利下分段減持。

事實上，內地經濟數據時好時壞無路可捉，11月初公布的PMI令市場失望，10月新增貸款亦然，只有6,613億元人民幣(下同)。不過，11月新增貸款卻有驚喜，高達1.39萬億元，高於預期的1.2萬億元；新增社會融資規模1.75萬億元，市場預期1.5萬億元；M1同比增長3.5%，前值為3.3%。只是M2較遜色，同比增長8.2%，市場預期8.4%。

信貸回升的主要原因是，10月新增信貸低於預期，11月央行召開了金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，說好了要加大逆周期調節力度。及後有超額續作MLF，下調MLF、OMO利率各5基點，從而引導LPR利率下行5基點，亦鼓勵了商業銀行加大信貸投放力度，推動企業貸款增長較快等。

11月份社會融資規模增量為1.75萬億，存量同比增長10.7%，與前期持平，比2018年同期多1,505億元，社融增速為10.7%，與上個月持平。社融總量略高市場預期，是由於11月對實體經濟發放的貸款增加1.36萬億元，同比多增1,298億元，反映央行加大逆周期調節力度成功，而且非標融資下行幅度低於市場預期，及直接融資持續發力等因素。

不過，在11月新增信貸超預期下，M2同比卻下滑0.2個百分點至8.2%，兩者背馳。或者是由於11月財政存款減少2,451億元，同比減少4,192億元，對M2形成擠出效應；又或者是地方政府隱性債務置換對企業中長貸形成支撐，但未必同等幅度派生存款，導致M1和M2未跟隨上升。而M1和M2與股指走勢一向齊上齊落關係密切，所以A股周三升幅輕微也是意料之內。相反，港匯近期有轉強趨勢，或者是資金正進行年尾粉飾櫥窗也說不定。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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