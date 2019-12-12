楊俊文：基金執倉　散戶宜靜觀跟炒

每年12月都是傳統基金執倉的時間，所以今年以來表現突出的股份如物管、內需、運動用品股都出現一定跌幅，主要原因是臨近年尾，個別基金經理會考慮沽出累積升幅較多的股份鎖定利潤。另一個原因是每年都會轉換基金，需要賣出部分股份套現才能配合新的投資目標。更有可能是有關基金可能打算全面沽出個別股份或板塊，俗稱洗倉都有可能。

投資者不難找到不同證券商發出的投資評級，來來去去都是買入、持有、沽出，最多都是強烈買入或沽出等。其他不同的基金在買入或賣出個別股份的時候，都會參考相熟機構的評級報告，所以當有分析員同時給予一個公司正面評級的話，實際會造成很大的買盤。分析員更會隨公司持續公布的業績消息跟進，考慮是否更改有關買入/沽出等推介。

其實普遍投資者不會等到文本報告出街後才作參考，反而多是直接聯絡有關分析員去了解相關公司最新變化，因此如果持續都有正面推介，相關的買盤都是持續一段時間，真真正正是長升長有。

小投資者很難單獨去推升一家股票，真正有能力影響股票的是機構投資者。所以每年12月小投資者要做的是觀察異動。例如長升變橫行或急跌，全跌變橫行甚至破位上升等。若能跟隨大戶行動，賺幅可以非常驚人。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文 (作者為註冊持牌人士)

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