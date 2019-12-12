溫灼培：大選變數多　慎防英鎊急跌

根據民調公司YouGov於本周二的最新民調顯示，於本周大選，在英國國會650席當中，約翰遜所屬的保守黨可能只取得339席，即只略多於半數國會議席的325席。相比較兩周前，同為YouGov所作調查，顯示保守黨或可取得359席情況明顯縮減。由於任何統計學的預測與實際結果均會有誤差，所以不能排除在是次大選後，英國仍會出現懸峙國會情況。如屬實，即約翰遜不單難如願於今年聖誕前脫歐，甚至日後能否順利脫歐也成為未知數。

英鎊在1.31美元水平之上相信不單反映了保守黨有機會勝出，甚至多少也反映了保守黨可贏得國會的控制權。所以如最終結果顯示英國再次出現懸峙國會情況，提防英鎊或會從高位回落。但當然，往後英鎊是升是跌還看大選結果。

最後，據了解英國票站將於周五本港時間早上6:00關閉。屆時點票會隨即展開。而一些「出口民調」(Exit Poll)亦將相繼公布可給予大家作參考。而結果相信於周五本港時間中午12:00前後知曉。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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