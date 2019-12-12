歐股收市靠穩　Tullow Oil反彈逾15%

歐股收市靠穩，英國富時100指數收報7,216點，升2點或0.03%；法國CAC指數收報5,860點，升12點或0.22%；德國DAX指數收報13,146點，升76點或0.58%。

最新民調顯示，英國首相約翰遜領導的保守黨能否贏得議會的絕對多數席位變得不明確，使脫歐添憂。受消息拖累，英鎊兌美元升0.18%，報1.318。

個股方面，瑞士信貸集團提出明年將回購15億瑞士法郎股份，預計2019年有形股本回報率(ROTE)將超過8%，但削減其2020年獲利目標至10%。該行股價收跌0.85%。

英國石油巨企Tullow Oil股價在周一(9日)暴挫七成後繼續反彈，周三全日升15.38%。英國大型運動時尚零售商JD Sports遭大股東減持，股價收市急插8.51%。

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