聯儲局宣布維持利率不變　符預期

美國聯儲局於香港時間周四凌晨宣布，聯邦基金利率維持介乎1.5至1.75厘，符合預期。當局形容目前利率「合適」，並刪去前景「不明朗」的措詞，而最新預測亦顯示，17聯儲局官員中，13人預期到2020年底利率保持不變，惟大部分預期在2021年加息。

聯儲局一連兩日會議後發表聲明，指美國經濟以溫和速度增長，就業市場維持強勁，近數月就業職位穩健增長，失業率依然低企。雖然家庭開支以強勁速度增加，但商業固定投資和出口維持疲弱。

通脹方面，美國整體以及扣除食品和能源的通脹按年計低於2%，市場通脹指標維持低企，但長期通脹預期變化不大。

投票取向上，聯邦公開市場委員會（FOMC）一致通過今年決議。之前4次議息，每次至少有1名成員投下反對票。

聯儲局主席鮑威爾稍後舉行記者會，為今次決議解畫。今年以來，聯儲局先後減息3次，於10月份議息會議已暗示減息行動暫告一段落。

美國上周出爐的11月非農業職位勁升26.6萬個，1月以來最多，工資增速亦快過預期。MacroPolicy Perspectives總裁Julia Coronado認為，強勁的美國就業數據顯示，之前預防性減息行動發揮作用。

儘管經濟師普遍認為美國明年出現經濟衰退的機會下降，但經濟和通脹前景仍然面臨下行風險，並繼續視國際貿易糾紛為最大經濟威脅。Capital Economics經濟師皮爾斯表示，當局不會希望犯下過早加息的錯誤，在明年的總統大選前對於加息決定會更為敏感。

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