美股收市：道指升29點　雪佛龍逆市挫逾1%

聯儲局宣布維持利率不變，並預期明年底前會按兵不動，消息刺激美國股市周三做好。道指收報27,911點，升29點或0.11%；標指收報3,141點，升9點或0.29%；納指收報8,654點，升37點或0.44%。

美國聯儲局宣布，聯邦基金利率維持介乎1.5至1.75厘，符合預期。當局形容目前利率「合適」，並刪去前景「不明朗」的措詞，而最新預測亦顯示，17聯儲局官員中，13人預期到2020年底利率保持不變，惟大部分預期在2021年加息。

該局主席鮑威爾表示，美國經濟與1998年不同，因此現時加息的需要較低。他續說，在他個人而言，需要看到有重大並且持續的通脹升溫，美國才有加息的理由。

個股方面，美國家居裝修用品零售商家得寶(Home Depot)預測明年銷售增長3.5%至4%，低過市場預期，股價收跌1.78%。

美國銀行行長總裁莫伊尼漢表示，該行預期第4季交易收入按年急升7%至8%，投行收入增加3%至4%。美銀股價全日上漲0.3%。

美國第2大石油公司雪佛龍表示，由於天然氣價格下跌，預期第4季為天然氣資產減值110億美元。雪佛龍股價全日逆市下跌1.42%。

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