新股專輯：人瑞人才定價26.6元 辰林教育人人有份
2019年12月12日 07:29
東網電視更多新聞短片
周四(12日)有4隻新股公布招股結果。中國人力資源解決方案商人瑞人才科技(06919)公布，發售價定為每股26.6港元，為招股價範圍下限，淨籌9.22億元。倘超額配股權獲悉數行使，將額外獲得淨額約1.474億元。認購一手(100股)中籤率100%。香港公開發售認購不足，而國際發售股份獲適度超額認購。
中國大數據及人工智能行業服務供應商索信達控股(03680)發售價定為每股1.5元，為招股價範圍下限，淨籌1.145億元。認購一手(2,000股)中籤率60%，最少認購35手(即7萬股)始穩獲一手。至於香港公開發售錄得超額認購14.16倍，而配售股份已獲輕微超額認購。
辰林教育集團(01593)發售價定為每股2.2元，為招股價範圍下限，淨籌4.783億元，倘超額配股權獲悉數行使，將予發行3,750萬股股份，而額外淨額約8,040萬元。認購一手(2,000股)中籤率100%。香港公開發售錄得超額認購0.73倍，而國際發售股份輕微認購不足。
本地斜坡工程承建商豐城控股(08216)發售價定為每股0.6元，為招股價範圍下限，淨籌3,500萬元。認購一手(5,000股)中籤率30%。香港公開發售錄得超額認購23.4倍，而配售股份僅獲足夠認購。
上述股份將於周五(13日)首日掛牌。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。