美國11月預算赤字擴大至2088億美元

美國11月預算赤字按年擴大至2,088億美元，去年同期為赤字2,049億美元，預期赤字2,062億美元。

期內，由於工資稅和個人所得稅增加，預算收入按年增長9.3%，至2,252億美元；預算支出增長5.6%，至4,340億美元，其中農業、國防、社會保障和聯邦醫療救助等項目的支出增加。

至於本財年至11月止的兩個月，預算赤字為3,433億美元，而去年同期為赤字3,054億美元；預算收入增長2.6%，預算支出增長6.5%。

國會預算辦公室此前預期，如果沒有日曆因素的影響，11月預算缺口應當會縮小約500億美元。與上一財年類似，一些12月份的支付款項被提前到11月，原因是12月1日恰好是周日 。

分析認為，美國特朗普政府的預算操作使部分人感到擔憂，認為有可能令投資者對美國的長期償債能力失去信心。與此同時，儘管預算赤字不斷增加，但美國國債孳息率仍處於歷史低位。造成預算赤字增加的因素中，包括總統特朗普的減稅計劃，國會預算辦公室估計，減稅計劃未來十年將影響收入1.9萬億美元。

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