【市前重點睇】美股靠穩 英鎊高見1.32
2019年12月12日 07:53
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●美匯指數跌至97.12，離岸人民幣(CNH)高見7.0273，港匯升上7.8095，日圓兌美元高企108.54，歐元漲至1.1133，英鎊高見1.3207。金價處1,474美元。布油企63.72美元，紐油見58.88美元。道指期貨上升。
●美國聯儲局宣布，聯邦基金利率維持介乎1.5至1.75厘，符合預期。當局形容目前利率「合適」，並刪去前景「不明朗」的措詞，而最新預測亦顯示，17名聯儲局官員中，13人預期到2020年底利率保持不變，惟大部分預期在2021年加息。 https://bit.ly/35pS7dy
●聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟與1998年不同，因此現時加息的需要較低。他續說，在他個人而言，需要看到有重大並且持續的通脹升溫，美國才有加息的理由。
●美國農業部：美國出口商報告4月份以來最大規模大豆現貨對華銷售。
-有「新債王」之稱的Doubleline Capital行政總裁岡拉克接近外媒訪問時表示，相信中美在未來時間未必能達成貿易協議，但相信美國明年也不會陷入衰退。
-摩根大通行政總裁戴蒙表示，預期中美將最終確定到首階段貿易協議，以避免關稅落實，但對於之後能否落實更多協議感到懷疑。
●道指收報27,911點，升29點或0.11%；標指收報3,141點，升9點或0.29%；納指收報8,654點，升37點或0.44%。 https://bit.ly/38xNH6r
●美國勞工部公布，當地11月扣除食品和能源的核心消費物價指數按月及按年分別升0.2%及2.3%，符合預期，而整體通脹按月及按年分別增加0.3%及2.1%，則高過預期的0.2%及2%增幅。
●美國10年期國債孳息率挫5.02點子，報1.7914厘。
●美國財政部公布，11月預算赤字按年擴大至2,090億美元，去年同期為赤字2,049億美元。
●港股ADR指數收報26,687點，升41點。
●即月恒生指數夜期收報26,663點，升10點，高水18點，成交14,015張。
●紐約期金收報每安士1,475美元，升6.9美元或0.5%。美匯指數報97.39，跌0.02%。
●紐約期油收報每桶58.76美元，跌0.48美元或0.81%；布蘭特期油收報每桶63.72美元，跌0.62美元或0.96%。
●英國富時100指數收報7,216點，升2點或0.03%；法國CAC指數收報5,860點，升12點或0.22%；德國DAX指數收報13,146點，升76點或0.58%。 https://bit.ly/36vCH81
●巴西央行將基準利率下調至4.5厘，符合市場預期。
●港交所三大結算所擬合併。 https://bit.ly/2rCHsOe
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