【市前重點睇】美股靠穩　英鎊高見1.32

●美匯指數跌至97.12，離岸人民幣(CNH)高見7.0273，港匯升上7.8095，日圓兌美元高企108.54，歐元漲至1.1133，英鎊高見1.3207。金價處1,474美元。布油企63.72美元，紐油見58.88美元。道指期貨上升。

●聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟與1998年不同，因此現時加息的需要較低。他續說，在他個人而言，需要看到有重大並且持續的通脹升溫，美國才有加息的理由。

●美國農業部：美國出口商報告4月份以來最大規模大豆現貨對華銷售。

-有「新債王」之稱的Doubleline Capital行政總裁岡拉克接近外媒訪問時表示，相信中美在未來時間未必能達成貿易協議，但相信美國明年也不會陷入衰退。

-摩根大通行政總裁戴蒙表示，預期中美將最終確定到首階段貿易協議，以避免關稅落實，但對於之後能否落實更多協議感到懷疑。

●美國勞工部公布，當地11月扣除食品和能源的核心消費物價指數按月及按年分別升0.2%及2.3%，符合預期，而整體通脹按月及按年分別增加0.3%及2.1%，則高過預期的0.2%及2%增幅。

●美國10年期國債孳息率挫5.02點子，報1.7914厘。

●美國財政部公布，11月預算赤字按年擴大至2,090億美元，去年同期為赤字2,049億美元。

●港股ADR指數收報26,687點，升41點。

●即月恒生指數夜期收報26,663點，升10點，高水18點，成交14,015張。

●紐約期金收報每安士1,475美元，升6.9美元或0.5%。美匯指數報97.39，跌0.02%。

●紐約期油收報每桶58.76美元，跌0.48美元或0.81%；布蘭特期油收報每桶63.72美元，跌0.62美元或0.96%。

●巴西央行將基準利率下調至4.5厘，符合市場預期。

－－－－－－