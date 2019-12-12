【股民熱話】2020年投資展望：揸現金最笨？

挨年近晚，大戶小戶都無心戀戰，提早收爐，所以對月底的年結基金粉飾窗櫥效應，唔會作過分期望。短線市況焦點盡在外圍消息，加上大時大節長假在即，入市意欲只會愈來愈低。就趁空閒時間，分析吓2020年投資格局。

踏入2020年，全球投資市場將會延續2019年一個重大主題，就係負利率時代。2019年，美國聯儲局減息三次兼停止縮表；歐洲已進入負利率時代，歐央行並重啟量寬(QE)；日本央行的量寬政策更如無止境。2020年全球央行將繼續擴大資產負債表，以「外部不明朗因素」為由繼續着力放鬆貨幣政策，以穩定經濟增長。可若然經濟數據欠佳，各大央行亦不見得有回頭路，只有繼續放鬆貨幣政策，就睇誰先爆煲。

如此環境之下，持有現金可以話係好蝕章，點解？事緣現時歐元區國債已有逾半屬負收益率，就連英國十年期國債收益率都跌至逾三年新低，比央行基準利率還要低，被視為負收益率債券。換言之，不但存款利率紛紛趨零，債主借錢出去，冇息收之餘仲要打折收回本金，持現金或長債的回報如何慘情，可以想見，就連長線投資者為保持「合理」回報，也只得被迫「博傻」進行投機交易。

事實上，在負利率大行其道之下，投資者缺乏資產選擇，繼續全面保守形同坐以待斃，只得改變風險胃納適應市場，後果是扭曲令資產價格、股債風險收益呈錯配，且造成嚴重的資產泡沫。到底未來利率何時出現報復式反彈，嚴重的扭曲何時會作出修正，誰也沒有水晶球，惟負利率環境首先不利銀行業，亦會深化債務危機，經濟出現滯脹風險增加，只是未知危機何時才會爆發。

不過，全球央行繼續放水，料有利新興市場表現，皆因利率走向極端，大量資金要尋找回報，支持風險資產表現。中國若能維持人民幣匯率基本穩定，平衡通脹上升風險及經濟下行壓力，並持續推進金融改革，料有助吸引資金進入金融市場。中國金融資產有價，變相為港股估值提供有利支持。

東方產經專欄作者 帥哥

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