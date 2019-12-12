亞洲股市：日韓股齊升　澳股偏軟

聯儲局維持利率不變，符合預期，美股收升；亞洲主要股市早段個別發展，日本日經225指數早段升27點或0.1%，報23,419點。

板塊方面，資訊技術股升0.8%，原材料股升0.7%，地產股升0.5%。個股中，三井造船、大成建設及太平洋水泥全線升逾1%。

日本顯示器(JDI)升近1.5%。外媒報稱，蘋果公司(Apple Inc.)擬斥2億美元洽購其位於石川縣白山(Hakusan)工廠的一部分。

南韓首爾綜合指數升18點或0.9%，報2,124點。個股中，DB保險抽升5%，SC Engineering漲近3%，三星電子升近2%。

澳洲悉尼普通股指數跌27點或0.39%，報6,825點。板塊方面，地產、金融及通訊業務股跌0.6%至0.7%。個股中，Paragon Care及Webjet跌3%至4%。

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