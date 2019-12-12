布里斯本全馬場景現樓豪宅 兩房首期28萬港元起

【特約報道】近年澳元低水令澳洲成為港人熱門海外投資地區，其中昆士蘭州首府布里斯本，雖然為該國三大城市之一，但樓價仍較其他主要城市低水，投資潛力巨大。Ray White年度壓軸推出布里斯本前臨馬場景觀的貴族豪庭Ascot Green，項目由澳洲最大上市發展商Mirvac聯同布里斯本賽馬會斥資9.5億澳元打造。

該全新現樓項目坐落老牌籃籌地段Ascot，屬當地傳統富人區，項目離火車僅400米，為真正獨一無二依馬場而建的住宅，享一望無際馬場景致。項目主打一房至三房公寓，面積由828至3,757方呎，是近年少見的超大戶型。兩房首期僅28萬港元起，呎價由2,800元起，所有單位連車位及露台。買家更可享兩年5厘租金保證計劃，即買即收租。

Ascot Green坐落於布里斯本豪宅區Ascot，該地區擁有深厚的文化底蘊與悠久的賽馬傳統，長久以來被公認為該城市內最一流的市郊居住地區之一。該同時屬名副其實的富人區，為城市內家庭平均收入最高的一個區域，居民以醫師、律師、以及經理級管理人員為主。

樓盤鄰近當地聞名遐邇的Eagle Farm賽馬場，絕佳的地理位置與世界一流的建造品質，讓該項目成為了該地區不可多得的置業機會。項目距離布裡斯本市中心僅6公里，周邊配套設施十分完善，公共交通四通八達，而距離機場僅約7公里。

由於位處尊貴豪宅地段，該盤單位採用以寬敞空間概念的標誌性設計方法，打造奢華現代公寓。項目單位設計靈感來自賽馬的傳統情懷，每戶享有超大陽臺或空中庭院、高級存儲空間和令人驚歎的精緻裝飾，每一戶都散發著優雅氣息。單位每一個細節都經過深思熟慮，為挑剔的品味而精心挑選，房間則有一種溫暖的感覺，寬敞而流動的空間為舒適的生活打造了完美的基礎。

此外，單位採光度極高，自然光線可直接照射在房間、生活區及開放式廚房之內。住戶在房間內可享繁盛茂密的亞熱帶園林景色，同時可欣賞綠意盎然的跑馬場景觀。至於各公寓內大陽臺或空中庭院，可作為娛樂會客的私人場所。

樓盤所有單位的窗戶均採用有色玻璃，使散熱能力達到最優化功效。同時發展商根據公寓的位置和朝向，調節玻璃厚度，令戶外噪音降低至最小。

項目內的兩幢公寓Ascot House和Tulloch House均提供屋頂休閒區，包括帶有座位區和燒烤設施的景觀露台。兩幢公寓之間提供一個25米長的游泳池，並設有休閒座椅和自然植被景觀。Tulloch House的1層還將包括一個設備齊全的健身房。

是次樓盤由澳洲最大上市發展商Mirvac打造，該集團是行內頂尖發展商，實力雄厚，從眾多投標者中突圍而出，競投得與布里斯本賽馬會的合作機會。該集團打造的高端、高品質、具規模的項目受業界認同及政府認可，深受買家喜愛。該集團每逢推出新項目，有三成買家均為老顧客。

此外，該集團自1972年成立以來已獲得600多個業內認可的獎項，最近還獲得 UDIA 和 Urban Taskforce 高密度住宅卓越獎，更被道瓊斯可持續發展指數授予「全球最可持續發展房地產公司」的榮譽稱號。

作為澳洲第三大城市的布里斯本，未來發展前景充滿機會。當地政府為推動經濟發展，投入逾600億澳元發展並落實不同基建項目如交通網絡、醫療、教育、能源等等。其中Queen’s Wharf 是當地政府為推動經濟而打造的大型綜合度假村及娛樂區，將興建５間世界級酒店、一間賭場、三座住宅大樓、跨河大橋、新型劇院，及引入高檔餐飲、商舖等等，預料將為布里斯本帶來近1萬個工作機會，並帶來可觀的旅遊收入。

另外一個吸引投資者、移民或置業人士購入當地房地產的原因，主要是布里斯本樓價仍遠低於其他主要城市，較悉尼低約一半，而較墨爾本則有兩成折讓空間。由於樓價較易負擔，租金回報率更高，令為數不少的澳洲家庭為減輕負擔而遷往該城市，增加對當地的住宅需求。

投資門檻低、人口持續上升、大型基建項目推動經濟及就業機會增加、市場對住屋需求不斷提升，都將令布里斯本房地產市場走勢向上，成為不容忽視的投資地方。另有分析認為，未來三年該城市的樓價將會上升20%，優於該國其他城市。

－－－－－－－－－－－－－－－－－

布裡斯本Ascot Green展銷會

日期: 12月13至15日 (周五至周日)

時間：下午2時至9時(周五) /上午11時至下午7時 (周六、日)

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費投資講座

主題:【投資錦囊】政府百億澳元投資 布里斯本樓市攻略分享

周五：下午7時半

周六：下午2時

周日: 下午5時

查詢：2376 1088