【即市分析】港股難測不變應萬變
2019年12月12日 09:05
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東方產經專欄作者古勝：原以為港股成交都係愈來愈縮，豈料昨日(周三)主板成交又增至7字頭。另外，睇見隻呆咗一段日子的小米集團(01810)愈升愈有，最終仲衝到上9.99元收市，且成交金額達42億元，真係唔可以唔講個「服」字，唔使講都係心口有個「勇」字的北水掃貨！
睇多少少，其他臨近年尾，部分板塊開始強弱互換，好似早前升得唔錯的物管股就轉弱，內房就轉強；本來走勢差唔多的內銀股，近期就開始跑輸內險股；年內拾級而上的醫藥股回軟，部分金屬股如江西銅業(00358)及馬鞍山鋼鐵(00323)就靜極思動，都唔知係咪臨近年尾，大戶開始重新部署倉位，將累升已多，估值唔平的板塊先行收割有關。
策略上，短期港股受內憂外患影響，前景未明，建議一動不如一靜，未入場者不宜沾手，已入貨者應逢高減磅，有備無患！
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