港股升破二萬七關　騰訊漲2%　阿里重上200元

港股升幅擴至超過350點，恒生指數重上二萬七關；國企指數亦升過百點，主板成交200億港元。

港元突然轉強，兌美元一度升穿7.8水平。

騰訊升及友邦保險升逾2%；中國平安及滙豐控股升逾1%，合力推高大市。

阿里巴巴升近2%，重上200元大關。

【09:20】重磅藍籌做好 阿里再逼二百關

聯儲局一如預期維持利率不變，港股開市做好，恒生指數升192點，報26,837點，升穿50天線；國企指數高開82點，報10,584點。

重磅藍籌全線上升，騰訊升1.4%報344.8港元；中國平安升1.5%；友邦保險及建設銀行升0.8%；中國移動升0.5%；滙豐控股升0.3%。

阿里巴巴高開1%報199.6元；美團點評升0.3%報102元。昨日急升的小米集團回吐0.5%，報9.94元。兩隻手機設備股瑞聲科技及舜宇光學升2.1%及0.5%。

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