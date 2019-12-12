【即市分析】內險股係時候翻兜？

消息方面，中國銀保監會早前公布，自2020年起，正式取消經營人身保險業務的合資保險公司的外資比例限制，合資壽險公司的外資比例可達100%，這或成為中美貿易談判的誘利外，對內地保險業整體走向國際化及長遠發展有利。

此外，內地媒體近日報道，銀保監會向人身險公司下發《關於規範兩全保險產品有關問題的通知》，允許銷售3至5年期兩全險。有市場人士認為，由於短中期之兩全險的理財性質較高，故此舉將有利行業短期保費加快增長，並有助穩定代理人隊伍。

在一眾內險股中，昨日升得最勁的就正正係國壽，該股早前公布業績表現唔差，截至今年首10個月累計原保險保費收入約為5,204億元人民幣，按年增5.7%，且其H股較A股差幅達-45.1%，股價於年內都係橫行居多，比其他內險股明顯落後，如果要搵隻內險炒落鑊，佢真係不二之選，不妨小注跟進，目標價22.3元，止蝕位20元。

另外，財險股價近期跌到落88元見承接後反彈，短期只要守穩10日及20日線，後市有機會重返前橫行區約90至95元水平，屆時可留意在區間內短炒上落機會。

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