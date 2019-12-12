港股格局：許繹彬指大市未確認轉勢　入市不宜太勇猛

美股在美國公布議息結果後做好，港股亦大升300點。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，聯儲局宣布美息維持不變，暗示明年息口都按兵不動，美股應聲上升。加上中美談判準備推遲原定周日（15日）生效的新關稅，市場預期中美料最終可達成首階段貿易協議，以避免落實關稅，故市場氣氛轉好。但由於大市未確認轉勢，現階段投資不宜太勇猛。

2019已近尾聲，如用「慘淡」來形容今年的股市，相信很多投資者會認同，大部份投資者今年都「揾唔到食」，覺得股市「難以捉摸」，每每小心翼翼下，機會就這樣離我們而去。當投資者認為「轉勢」欲大舉出擊，大市又「行人止步」；投資者都被「玩殘」。港股這一整年，是政治市主導，有謂「政治市，好難估」，導致外圍資金及「北水」亦卻步，成交不斷萎縮，令人無所適從。明年「中美貿易戰」延續，及香港的「社會問題」無法解決，引致香港的經濟陷於苦戰，股市又豈能獨善其身？

許繹彬續指，12月港股成交不增反減，本周一縮至617億港元，北水流入更只得17.64億元，是今年暫時第二低，踏入本月下旬，臨近聖誕長假，成交續縮是預料中事。部份今年仍錄得可觀升幅的股份，如內需及物管股相繼會出現回吐；儘管內房及內銀，出現升幅，但相信亦是因為版塊落後輪流炒作所致；所以投資者切忌勇於進攻，再忽略了成交偏低、難成大器的格局。

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