港股格局：郭家耀料年底前仍有上升空間
2019年12月12日 10:47
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，美國聯儲局一如預期維持息率不變，更暗示明年不會加息，市場對此表示歡迎，因一方面可維持低利率環境，同時亦可減低對經濟前景的憂慮。另外，雖然中美貿易談判未有特別進展，但市場普遍預期美國月中有機會延遲向中國貨品加徵關稅期限，市場緊張情緒紓緩。港股近期保持上升趨勢，相信恒指可挑戰27,000點關口；26,200點則為短線支持位，若有利好消息刺激，年底前仍有上升空間。
內房股近期走勢相當亮麗，郭認為主要由於板塊估值仍低，加上內地樓市政策似有放鬆信號，市場憧憬明年無論銷售或融資成本前景均會有所改善，有利板塊氣氛，相信內房股短期可跟隨大市繼續其升勢。
郭又指，小米集團(01810)早前公布的業績大致符合預期，但硬件銷售唔算特別理想，尤其智能手機銷售承壓。不過，集團最新公布即將推出5G手機，定價吸引，市場預期反應良好，且互聯網增值服務業績有望跟隨增長，對小米估值有幫助。而小米業績後亦進行回購，對股價亦有支持。值得留意的是，該股近日反彈不少，升至10元關或有一定阻力，建議等回調再買。
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