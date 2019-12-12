【專家點評】陳蓓敏：港鐵目標價53.8元

聯儲局一連兩日會議結束，維持利率不變。面對明年宏觀經濟不穩，主席鮑威爾會採取謹慎利率政策。市場估計明年有兩次減息機會。美國國會眾議院民主黨，宣布對總統提出兩項「濫權」和「阻礙」彈劾條款動議。若於聖誕前表決，參議院最快將在1月進行聆訊。為免背負太多負面消息。特朗普放風暫緩對中國加徵關稅，也望可幫助解解與北韓間緊張氣氛。英國大選迫在眼前，市場估計保守黨勝出機會較工黨高，投資者採觀望態度。

過去半年飽受糟蹋，股價見支持於40元水平。集團已提出暴亂中毀壞損失約達16億元，投行重估集團未來盈利能力，現估值見吸引力。建議吸納，目標價53.8元 ，止蝕位37元。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及其客戶持有港交所、港鐵)

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