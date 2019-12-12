【專家點評】陳正犖：金價有機會再展升浪

2018年環球央行共買入約650噸黃金，創紀錄新高。截至今年第三季，央行亦買入接近550噸黃金，料2019年全年或達700噸，可望再創紀錄新高。2020年環球央行或買入數量相若的黃金，有機會對金價後市帶來支持。

我們預期，未來12至18個月，金價平均有機會處於每安士1,425至1,675美元的區間上端水平。

值得留意的是，若明年聯儲局減息至零水平，金價中期有機會上試2,000美元。若中美達成永久的貿易協議，聯儲局轉為鷹派，推出更多財政刺激政策，及美元上揚，金價則有機會回落至1,200至1,300美元區間。

技術走勢上，黃金兌美元的走勢與五月時相似，同樣正處於3個月整固期，雙底及三角突破幾天後，隨後則有連續3個月強勢升浪。

現時1,479美元將是關鍵位置，之後看1,494美元，若突破此範圍，走勢將可能重複五月時走勢。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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