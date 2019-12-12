【大行報告】發盈喜獲唱好　丘鈦科技曾漲12%

瑞信預期，丘鈦科技全年純利按年大增，分別較該行及市場預期高出7%及20%，相信其能夠持續增加兩大客戶之市場份額及鏡頭市場的自然增長。給予目標價13.4港元，評級維持「跑贏大市」。

摩根士丹利亦指，據每月發貨量，預料其手機鏡頭模組銷量按年可增逾50%，相信盈利表現增幅來自銷售均價上升，估計下半年均價自上半年的21.5元，提升至近30元，並高於去年的23.8元。該行維持其「與大市同步」評級，目標價7.5港元。

獲大行唱好，該股股價最多揚升12.5%，高見14港元關，暫時成交逾2.2億元。

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