新股專輯：康寧傑瑞製藥未有預測扭虧時間

首席執行官徐霆表示，公司旗下核心產品計劃明年上半年向中國當局申請新藥上市(FDA)，相信審批順利最快明年下半年可推出市面。

被問到公司扭虧時間表，首席財務官帥琪指，目前難以評估產品商業化後的盈利貢獻，而中國政策不斷改變，公司在未來仍會保持投入及研發，未有預測扭虧時間。

至於「帶量採購」政策，徐表示，公司研發創新藥，並以全球市場作定位，故有關政策對其影響不大，但旗下藥品能否納入中國醫保則成重要因素。另外，旗下雙抗產品在全球市場具很大的競爭力，對公司前景有信心。

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