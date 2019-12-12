【即市分析】港鐵強勢反彈　博唔博得過？

今年6月後，香港社會運動如火如荼，港鐵於期間乘客量大跌，據公司早前披露，7月至11月乘客量按年大減14.2%，當中11月乘客量更按年挫27.2%。公司估計，截至今年底淨利潤或帶來負面影響約16億元。

對於港鐵的盈利損失，大行瑞銀直指，屬市場預期之內，對其財務未構成重要影響。惟受利潤下降影響，料今年派息僅低單位數增長，全年度利潤將按年跌8%，將其2019至2021財年的淨利潤預期下調11%、6%及6%，目標價調低至47.7元，評級「中性」。

高盛則較樂觀，指港鐵零售業務以本地消費為主，表現持續跑贏整體市道，另港鐵已鎖定顯著地產利潤(估計達560億元)，可作鐵路相關業務進一步惡化的緩衝。又指現價已反映過去幾個月的不利因素，業務增長動力包括2023年有3個新商場開業及未來有7個新鐵路項目開通等，風險回報率吸引，維持「買入」評級，目標價睇54元。

走勢方面，港鐵自7月中打後，股價持續尋底，近月似於42元水平找到支持位，昨更突破11月初以來的降軌，企穩多條日線之上，目前9日RSI上揚至65，MACD牛叉擴闊，後市似有力再升多浸。建議於45元邊小注跟入，短線博叩50元大關，跌穿44元止蝕。

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