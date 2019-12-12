美匯指數連跌4天　英鎊及南韓圜急漲

美元連日貶值，反映美元兌主要貨幣走勢的美匯指數已連續4天下滑，由上周五97.7跌至本周四(今天)的97.047，期內大跌653點子或0.6%，按日則跌0.08%。在美元疲弱下，多隻外幣闖高，當中瑞典克朗及英鎊兌美元同升0.23%，南韓圜升0.67%。

美元持續弱勢，外幣明顯轉強，當中英鎊升0.23%，未受下午舉行的英國大選市場不明朗的因素影響，兌美元升至1.3226。而英鎊兌港元則由上周五的10.29升至周四的10.32，按日升0.17%。澳元則報68.87美仙，按日升0.16%。而澳元兌港元亦升上5.3732。

此外，亞洲貨幣的升幅亦顯著，當中南韓圜升0.67%，為1,186南韓圜兌每美元，每港元兌153南韓圜。此外，新台幣兌美元升0.55%，為30.32新台幣兌每美元，每0.2573港元兌1新台幣。泰銖兌美元亦升0.35%，為30.205泰銖兌每美元，每0.2583港元兌1泰銖。而港匯兌美元則微升0.07%，但日間港元兌美元亦曾升破7.8，高見7.7982。而日圓牛皮，每美元兌108.56日圓，每百港元則報7.20日圓。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示，美國聯儲局的政策取態偏鴿，保持貨幣政策寛鬆，預期美匯指數走勢維持偏弱，明年有機會試93水平。

近期美匯轉弱的原因還包括環球避險情緒降溫，資金減少買美債避險，減少對美元的需求。另外，市場預期美國經濟增長約2%，但現時美股市盈率偏高，追逐風險資產的環球投資者轉到亞洲尋找機會，包括沽出美股、轉買近兩年累積表現相對美股落後的亞洲股市，連帶亞洲貨幣也轉強。

他續指，美國眾議院公布對總統特朗普提出兩項彈劾條款，加上美國總統大選年的不確定性，影響美匯表現。反而，英鎊兌美元以及歐元兌美元的下跌空間有限。澳元兌美元近日由低位回升，但要留意即使中美貿易關係好轉帶動澳元反彈，但澳洲與中國關係倒退，亦會限制澳元的升幅。

至於港匯一度升破7.8水平，他指港匯轉強早於美匯轉弱，原因可能是資金回補早前做了的港匯淡倉，因港息較美息高，倘長時間沽空港元的成本較高。另一原因可能是一些聰明錢趁港股估值低於美股，伺機換入港元買港股。

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