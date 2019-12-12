【專家分析】王美鳳料香港銀行無減息空間

美國聯儲局維持利率不變，中原按揭董事總經理王美鳳表示，在環球多國減息下，美國今年自7月底三度減息以作保險，聯邦基金利率累計減幅0.75厘。美國於10月底第三度減息後，香港大型銀行亦牽頭將存貸息率下降0.125厘，目前香港最優惠利率(P)已降回低至5厘的最低水平。

展望明年，她預期美國經濟仍穩步，市場預期明年美息維持平穩不變，明年當地如中美貿戰、總統大選帶來不確定性仍多，除非經濟下行風險加大，否則美息明年未需要再進一步下調。

她又指，今年美息下調3次共0.75厘，港息下調一次僅0.125厘，除了因為對上一次加息周期港息加幅僅0.125厘外，亦因為銀行調整的不只是P，而是存貸息率，目前銀行存息已降回近零水平，存息已減無可減，故基本上已沒有進一步減息空間，料明年P繼續維持不變。

值得留意，在資金成本上升下，仍有個別銀行未有跟隨調整最優惠利率，故目前市場上出現了4個P，分別是5厘、5.25厘、5.375厘及5.5厘。

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