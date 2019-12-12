港元拆息︰1個月升至2.52厘 呈四連升
2019年12月12日 11:23
東網電視更多新聞短片
港元匯價周四(12日)早上曾升破7.8水平，高見7.7982兌每美元，創逾5個月高位。
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.21厘，呈五連升；1星期回升至1.5厘；與樓按相關的1個月再升至2.52厘，連升四日；3個月期報2.37厘。
12/12/2019
隔夜 1.21250厘
1星期 1.50982厘
2星期 1.66714厘
1個月 2.52238厘
2個月 2.37286厘
3個月 2.37357厘
6個月 2.36512厘
12個月 2.40464厘
11/12/2019
隔夜 1.20071厘
1星期 1.48893厘
2星期 1.64196厘
1個月 2.48679厘
2個月 2.35107厘
3個月 2.35179厘
6個月 2.35214厘
12個月 2.39500厘
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。