港元拆息︰1個月升至2.52厘　呈四連升

2019年12月12日 11:23
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    港元匯價周四(12日)早上曾升破7.8水平，高見7.7982兌每美元，創逾5個月高位。
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續升至1.21厘，呈五連升；1星期回升至1.5厘；與樓按相關的1個月再升至2.52厘，連升四日；3個月期報2.37厘。
    12/12/2019
    隔夜 1.21250厘
    1星期 1.50982厘
    2星期 1.66714厘
    1個月 2.52238厘
    2個月 2.37286厘
    3個月 2.37357厘
    6個月 2.36512厘
    12個月 2.40464厘
    11/12/2019
    隔夜 1.20071厘
    1星期 1.48893厘
    2星期 1.64196厘
    1個月 2.48679厘
    2個月 2.35107厘
    3個月 2.35179厘
    6個月 2.35214厘
    12個月 2.39500厘
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