新股專輯：心動指內地遊戲市場仍充滿希望

董事會主席兼首席執行官黃一孟表示，公司曾在中國新三板上市，現選擇在港上市，基於香港市場國際化，而公司亦期望在全球市場上有更大的發展空間，認為在港上市對公司是最好選擇。

遊戲版號方面，總裁戴雲傑指，公司部分遊戲已取版號，近期獲版號節奏健康，另亦有處於研發或申請版號階段的遊戲。

黃認為，內地遊戲市場仍充滿希望，而中國遊戲商在全球市場上愈來愈具競爭力，日後在海外或中國境內均具發展空間。

對於內地當局限制青少年打機時間，黃指出，有關規條本身沒有問題，隨條例及對青少年保護愈趨完善，反而對市場發展更健康。戴補充，在未設立這條規前，公司已着手研究如何限制少年遊戲時間。他個人作為家長，亦不願意孩子長時間打機，故條例能讓家長更理解。

公司同時為遊戲平台TapTap營運商，黃表示，平台為公司重要的業務，與遊戲有協同作用，故與其他遊戲開發者沒有競爭關係，反而冀建立合作。戴補充，遊戲平台內容圍繞遊戲玩家，故與其他遊戲營運商建立合作，有助增加平台內容，從而提升吸引力。

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