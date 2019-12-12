【樓市下墜】投資者覺「唔對路」　爭相沽貨離場

租金下瀉，加上樓市走勢未明，收租業主決定「計數」離場。葵涌月海灣一個已收租八年的兩房單位，放盤一個多月即降價50萬元，以630萬元售出，較上月同類型單位做價低約5%。

中原鍾慧儀表示，剛易手的1座中層B室，實用面積412方呎，10月底放盤叫價680萬元。由於受社會氣氛及年底樓市交投淡靜影響，上月中已調低至660萬元，日前獲同區上車買家洽購，故一口氣再減30萬元沽出，呎價15,291元。而原業主於2011年以310萬元入市，帳面獲利320萬元。

而粉嶺區一批持貨超過二十年的長線投資者，近日亦連環出貨。該行藍浩然指出，粉嶺名都6座中層E室兩房單位的原業主因為睇淡後市，希望新年前沽貨離場，因此，連減四口價共42萬元，以478萬元易手，呎價12,101元，單位1997年至今升值約94%。

美聯周志強則稱，同區花都廣場8座低層實用面積370方呎單位，減價32萬元，由睇樓已一年多的買家以498萬元購入，呎價13,459元，持有二十二年賺約251萬元。

此外，港島逾千萬元的中上價物業都出現同類個案。中原李嘉儀稱，西灣河嘉亨灣5座高層海景戶，實用面積749方呎，由長居於香港的內地人士持有收租，早前曾開價2,280萬元放售。

有睇樓多時換樓客，經議價後以1,780萬元承接，呎價23,765元。據了解，該座同類型單位上月初曾售1,834萬元，是次賣平約3%。

市場再有調查指市民看淡後市。REA集團香港區總經理Kenneth Kent指出，旗下的多媒體平台squarefoot.com.hk，於10月份進行調查，當中佔約56%受訪者預料，香港樓價將會在未來六個月轉勢向下，較上半年增加48個百分點，同時相信平均跌幅約12.8%。而其中85%認為新界區樓價將會下跌。此外，11月份該平台錄得的租盤查詢，較出售樓盤的查詢高出31%。

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