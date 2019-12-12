【大行觀點】建銀國際：2020年港股亂雲飛渡　低點在…

中美首階段協議短期難產，雖然明年仍有望達成，但後續關鍵問題談判難度依然很大，邊打邊談的持久戰格局難以改變。相比之下，美國政策立場受經濟股市下行和選舉壓力影響更具妥協空間。

美聯儲繼續放鬆貨幣政策，美元走軟，有利於資金回流新興市場，香港本地社會動盪有望逐步收斂，將會吸引資金回流。

雖然2020年上半年中國經濟面臨短期類滯脹，但經濟下行壓力將較2019年有所減緩，下半年有望企穩，人民幣穩中有升，支持中資股盈利溫和回升。估值上看，大部分時間港股仍將在9至11倍之間徘徊，但下半年中樞將有所上移。

美國經濟下行風險值得警惕，企業盈利下修壓力持續，處於歷史高位的美股也將面臨愈來愈大的回調壓力，從而拖累港股上半年表現。預計港股先抑後揚，全年大致呈前低後高的「W」型走勢，恒生指數全年波動區間在23,500至31,000點，國企指數波動區間介於10,000至11500點。

上半年超配電訊(TMT)、大消費，精選龍頭和成長性好的中盤股；下半年周期股有交易性機會，主題投資和重點關注自主創新龍頭(5G、區塊鏈，晶片等)、內需主導行業(醫藥、消費、教育、物管、基建等)上市公司回購和央企私有化優質超賣的本地藍籌股及行業龍頭股。

建銀亞洲2020年港股投资展望之核心觀點

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