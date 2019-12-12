中國軟件與華為等構建人工智能創新中心

該創新中心的建設，包括：四大平台及一個示範區，即公共服務平台、企業孵化平台、人才培訓平台、產業生態平台及人工智能示範區。

公司指出，是次與華為合作，通過產業優勢互補，在重慶兩江新區打造人工智能創新中心，為兩江新區內企業進行AI賦能，激活鯤鵬產業生態。

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