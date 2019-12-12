中國軟件與華為等構建人工智能創新中心
2019年12月12日 12:01
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中國軟件國際(00354)公布，近日與華為軟件技術、重慶市經濟和信息化委員會、重慶兩江新區管理委員會，簽署四方戰略合作協議，四方將整合各自優勢資源及能力，構建「華為(重慶)人工智能創新中心」(以下簡稱「創新中心」)，該創新中心將以人工智能平台為核心，整合國內現有晶片、軟件、終端等產業資源，拓展更多人工智能應用場景，建設數字經濟產業高地。
該創新中心的建設，包括：四大平台及一個示範區，即公共服務平台、企業孵化平台、人才培訓平台、產業生態平台及人工智能示範區。
公司指出，是次與華為合作，通過產業優勢互補，在重慶兩江新區打造人工智能創新中心，為兩江新區內企業進行AI賦能，激活鯤鵬產業生態。
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