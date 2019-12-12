【午市重點睇】美匯續跌 港元企7.8水平
2019年12月12日 12:02
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●美匯指數進一步挫至97.04，港匯高見7.7982後回順，最新企7.8044，離岸人民幣(CNH)企7.0276，日圓兌美元低企108.57，歐元漲至1.1144，英鎊曾升至1.3229。金價處1,475美元。布油見63.98美元，紐油報58.88美元。道指期貨上升。
●恒生指數半日漲334點或1.26%，報26,980點。 https://bit.ly/2qOkF1C
-FSM兩股東折讓售六成股權，復牌曾飆24%。
-普拉達與歐萊雅簽訂長期許可協議。
-新股專輯：時代鄰里發售股份錄超額認購。
-新股專輯：康寧傑瑞製藥未有預測扭虧時間。
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●【獨家消息】港交所研合併三大結算所。 https://bit.ly/38yN0tU
●【即市分析】
-港股難測不變應萬變。 https://bit.ly/38zDKpp
-內險股係時候翻兜？ https://bit.ly/2YGLiSz
-港鐵強勢反彈，博唔博得過？ https://bit.ly/2Ea8oHW
●【港股格局】
-許繹彬指大市未確認轉勢，入市不宜太勇猛。 https://bit.ly/36sGh2K
-郭家耀料年底前仍有上升空間。 https://bit.ly/2YCiavM
●【專家點評】
-李偉傑：聯想集團具反彈空間。 https://bit.ly/36siqQu
-陳蓓敏：港鐵目標價53.8元。 https://bit.ly/2RExPcu
-陳正犖：金價有機會再展升浪。 https://bit.ly/2sivE3L
●【專家分析】王美鳳料香港銀行無減息空間。 https://bit.ly/38od7n0
●港元曾升穿7.8，分析料1個月期拆息將飆至3厘。 https://bit.ly/2EfG06V
-盧楚仁料港匯最多升至7.78水平。
●【股民熱話】2020年投資展望：揸現金最笨？ https://bit.ly/2YDUs28
●【樓市下墜】投資者覺「唔對路」，爭相沽貨離場。 https://bit.ly/2RMzvk7
●A股快報：滬綜指半日跌3點或0.14%，報2,920點。 https://bit.ly/2PcuT50
●中汽協：今年內地汽車銷量料跌近9%。
●亞洲股市：日股升不足百點。
●年內四度減息，巴西央行利率降至紀錄新低。 https://bit.ly/36sOHHq
●日本10月核心機械訂單意外大減6%。
●加強競爭力！摩通擬重組財富管理業務。
●人民幣兌每美元中間價為7.0273，較上日上調132點子，連升三日。
-人行不進行逆回購操作，當日實現零投放和零回籠。
-人民幣Shibor︰隔夜息續跌至2.05厘。
●港元拆息︰1個月升穿2.5厘，報2.52厘，呈四連升。
●滙豐銀行宣布維持最優惠利率5厘不變。
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