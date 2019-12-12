【午市重點睇】美匯續跌　港元企7.8水平

●美匯指數進一步挫至97.04，港匯高見7.7982後回順，最新企7.8044，離岸人民幣(CNH)企7.0276，日圓兌美元低企108.57，歐元漲至1.1144，英鎊曾升至1.3229。金價處1,475美元。布油見63.98美元，紐油報58.88美元。道指期貨上升。

-FSM兩股東折讓售六成股權，復牌曾飆24%。

-普拉達與歐萊雅簽訂長期許可協議。

-新股專輯：時代鄰里發售股份錄超額認購。

-新股專輯：康寧傑瑞製藥未有預測扭虧時間。

-新股專輯：心動指內地遊戲市場仍充滿希望。

●【即市分析】

●【港股格局】

●【專家點評】

-盧楚仁料港匯最多升至7.78水平。

●中汽協：今年內地汽車銷量料跌近9%。

●亞洲股市：日股升不足百點。

●日本10月核心機械訂單意外大減6%。

●加強競爭力！摩通擬重組財富管理業務。

●人民幣兌每美元中間價為7.0273，較上日上調132點子，連升三日。

-人行不進行逆回購操作，當日實現零投放和零回籠。

-人民幣Shibor︰隔夜息續跌至2.05厘。

●港元拆息︰1個月升穿2.5厘，報2.52厘，呈四連升。

●滙豐銀行宣布維持最優惠利率5厘不變。

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