【專家分析】經絡按揭料香港再減P機會大降

經絡按揭轉介高級副總裁曹德明認為，美國聯儲局結束減息，相信過去強調的「中周期調整」將暫告一段落。隨着早前公布的11月非農業職位增幅創10個月高位，加上失業率維持於50年低位，反映早前減息已起作用，美國經濟保持平穩，未來減息的誘因減少。

展望明年息口走勢，他指出，以目前數據來看，美國減息或加息的條件未見充足，相信上半年息率改變的機會不大。外圍因素如英國國會大選及中美貿易談判的變化陰晴不定，美國眾議院更表決展開彈劾總統特朗普的程序，如有重大變化，這些因素可影響息口甚至環球經濟的發展。

對於來年香港息口的預測，曹認為，香港大部分銀行已於10至11月份下調最優惠利率(P) 八分之一厘，因應美國減息步伐放慢，加上按揭業務的利潤低微，而資金成本持續高企，香港再減P的機會大幅下降。

另外，他預料，明年初銀行對按揭業務的取態仍偏向審慎保守，按揭優惠難以大幅增加，將扭轉以往每年初按揭優惠百花齊放的局面。整體來說，香港息口下調的空間很有限，估計明年上半年的實際按息仍會維持於2.5至2.8厘附近水平。

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