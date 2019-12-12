修例風波：惠譽料香港2019年經濟收縮1.5%

外媒報道，評級機構惠譽在一份報告中表示，香港短期經濟前景繼續惡化，預計2019年收縮1.5%。其中旅遊、零售、酒店和餐飲以及航空運輸為重災行業。

惠譽續指，儘管香港面臨嚴重的短期經濟壓力，但迄今為止，幾乎沒有證據表明社會動盪對香港全球金融中心的地位造成不良影響。

財政司司長陳茂波日前表示，政府預測香港今年經濟增長預測為負1.3%，原因與國際及本地情況有關。

香港第四季及2019年全年本地生產總值(GDP)數據，將於明年2月3日才公布。據政府統計處估計數字，本港第三季GDP按年跌2.9%，遠遜於第一季的增長0.6%和第二季的增長0.4%。第三季GDP按季則跌3.2%，是連續兩季錄得按季負增長，已陷入技術性衰退。

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