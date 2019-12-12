【專家點評】彭偉新：中海利好因素多睇31元

港股受到外圍不確定因素拖累，整體走勢維持反覆局面。尤其是近期由27,000點水平回吐後，便一直無法作出較明顯的反彈。特別是今年有不少的投資者已提早離場，整體資金相對缺乏下，難以推動大市重返高位。

恒指預料短期內仍會企穩在保力加通道的底部之上。不過，要成功收復27,000點較困難，料繼續在保力加通道的高低位，即約26,000至27,100點之間徘徊。

內地發展商銷售維持強勁增長，帶動市場對內房全年銷售及目標價的預測有上調的機會，尤其是中央對內房行業釋出兩大利好信號，包括容許兩家發展商發行新H股。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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