【大行報告】摩通及麥格理齊降安踏短期盈測

該行認為，因內地體育用品市場結構性增長，以及安踏多品牌策略持續擴大中高端客戶群，有利其增長，重申對其中長期前景看法正面。不過，隨着推廣宣傳費增加，下調其2019至2020年度盈利預測9%及4%，但調升其2021年盈利預測2%，目標價由90港元上調至92元，維持「增持」評級。

麥格理稱，Amer的管理層目標將旗下Arc'teryx、Salomon及Wilson三個品牌業務，打造成10億歐元的規模，同時，亦希望直接面向消費者的渠道收入可達10億歐元。另外，集團期望中國市場收入貢獻可由5%增至15%。

該行表示，反映在投資者日過後，對其收購的「Amer Sports」增長前景等因素，麥格理下調安踏今、明兩年盈利預測各8%及3%，目標價由82元下調至80元，維持「跑贏大市」評級。

安踏股價最新升2%，至73.5元。

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