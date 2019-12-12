【高盛推介】騰訊突破近3個月高位 輪證攻略
2019年12月12日 13:08
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自上周四(5日)起開始連升，周三(11日)升約1%見340港元，周四(12日)早段繼續上升，高開約1.4%後升幅擴大，最高見347.8元，為近3個月高位。而上周四至今則累計升約5.5%。
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觀察個股認股證資金流向，可見周三資金轉向部署認沽證，錄得約280萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見近期北水追捧騰訊，過去5個交易日皆錄得資金淨買入，合共約13.2億元。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意騰訊牛證(63295)，收回價332.18元，行使價329.68元，換股比率100，槓桿比率18.1倍，市場上槓桿最高牛證。
觀察市場上的認沽證，可見市場的貼價產品選擇不多。投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約3%，年期約3個月的貼價騰訊沽證(14103)，行使價335.68元，2020年3月18日到期，實際槓桿11.4倍，少數貼價、高槓桿認沽證。
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