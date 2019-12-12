法國外貿銀行：港紓困措施不足　明年或續財赤

財政司司長陳茂波於上周預告，政府將在今個財政年度錄得財政赤字。法國外貿銀行亞太區首席經濟師Alicia García Herrero表示，主要因為政府的土地買賣收入減少，以及本港稅基狹窄所致，目前港府已公布的紓困措施僅佔本地經濟增長(GDP)約0.75%，刺激力度不足，且未能有效針對問題。

該行亞太區經濟學家吳卓殷補充，政府不能夠無止境地增加財政開支，單純的刺激措施不能解決問題。政府稅收依賴本港企業盈利，由於企業受累消費及投資信心疲弱，當局應該着手解決信心不足的問題。他並稱，如賣地收入繼續下跌，明年有機會繼續出現財赤。

該行並預測香港今明兩年的經濟將陷衰退，分別倒退1.3%及2%。吳補充，除了香港社會事件持續為零售旅遊行業來挑戰，本港亦面臨中美貿易戰等地緣政治風險。該行預期，明年首兩季經濟增長將持續表現疲弱，第三季方會有起色。

另外，該行預期中國今年全年經濟增長為6.1%，明年將降至5.7%。吳指，受豬肉價格暴漲帶動通脹升溫，局限人行施展財政寬鬆措施，料有關限制將持續至明年次季，人行需待通脹變得溫和才可實施更有效的措施。他預期，人行將於今年再下調中期借貸便利(MLF)利率5個基點。

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