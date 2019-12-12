人民幣窄幅上落　短線還看中美關稅「死線」結果

美國對中國加徵新一輪關稅的日子逼近，市場對談判進展持觀望態度。在岸人民幣(CNY)周四(12日)早段窄幅波動，最新報7.0309兌每美元，按日升77點子，離岸人民幣(CNH)則報7.0295，每百港元兌90元人民幣。

彭博早前引述知情人士透露，中國官員預計美國總統特朗普將推遲原於本月15日加徵的關稅措施，給予更多時間磋商臨時貿易協議。AxiTrader亞太首席策略師Stephen Innes稱，當前階段美國加徵新關稅的可能性很小，但隨着時間流逝，若仍未有一錘定音的消息，市場樂觀情緒可能會逐漸消退。

花旗銀行策略師Lu Sun認為，中美雙方均有動機達成第一階段貿易協議，當中或包括暫停12月關稅及取消9月關稅的框架，此舉有望推升人民幣至6.88附近。然而，一旦美國在本月中對中國加徵關稅，預計人民幣將跌至7.2至7.35區間。

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