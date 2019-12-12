中信里昂：明年恒指上望29600點　新興市場復甦

中信里昂首席策略師Adrian Mowat預測，明年恒指將升見29,600點，回報達10%，由於恒指內中資股佔比達65%，料香港社會不穩對這類型股票影響不大。

該行亦預測MSCI中國指數回報達20%；MSCI香港指數回報目標僅1%至2%。若香港社會不穩情況持續，本地企業會繼續受影響。

此外，他認為新興市場將於明年復甦。雖然今年新興市場每股盈利錄得1.2%的負增長，但預期明年企業每股盈利將增長至14%，表現跑贏每股盈利增長9%的已發展市場。相信資產配置仍將集中於北亞市場，並建議增持內地、台灣、南韓的半導體及電子商貿行業，以及內地消費行業；中資金融股及工業股則宜減持。

另外，美國擬要求在美上市中資概念股需接受跟美國相同會計準則與監管，令中概股傾向在美國以外市場上市，他相信，阿里在港上市有助吸引其他中概股來港。他續指，阿里未來有機會以香港作為主要上市地點。

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