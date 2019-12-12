WeLab新一輪籌逾12億元　續投資技術研發

金融科技集團WeLab(匯立金融控股)宣布完成逾12億港元的C輪戰略融資，為2019年大中華區最大Fintech融資個案。本輪融資獲新投資方加入和5個原有投資方追投，其中包括阿里巴巴創業者基金和建銀國際等知名投資者。

WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智表示，此輪融資將用於進一步發展和擴大集團作為金融科技推動者的科技平台，進一步投資技術研發後，可將創新技術應用於不同市場，推出更多產品和服務，讓客戶體驗全面的網上金融服務。

展望2020年，WeLab將圍繞三大目標拓展業務，包括WeLab Bank(匯立銀行)將在2020年初開業，內地B2B服務將力爭在年內開拓過千個合作夥伴，並將私隱計算(privacy computing)作為重點技術解決方案，在2020年下半年開始輸出服務。最後，集團亦在持續考察新市場，目標是繼印尼後，在未來兩年內開拓另一個東南亞市場，將金融科技創新之路延伸。

龍預計，2020年將會是金融科技下半場的開始。世界各地的金融科技發展都相繼步入監管的時代，並實施發牌制度，有助行業健康發展，而下一個戰場將會是虛擬銀行。

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