【專家點評】古勝：中國鐵塔人氣上升
2019年12月12日 14:00
東網電視更多新聞短片
東方產經專欄作者古勝：港股今日(周四)一度重上27,000點關，主要由友邦保險(01299)、騰訊控股(00700)及滙豐控股(00005)帶動。論恒指走勢，短線算是突破了降軌阻力，惟成交能否維持是一個疑問，向上27,500點水平的獲利沽壓頗大，即使博中美貿談報佳音，相信恒指都會喺呢個位止步，好友有胡要識食，咪貪勝不知輸。
藍籌股中，友邦股價在昨日觸及76.5元後現反彈，只一口氣重上10日及20日線，成交增加，短線有勢突破80元關，目標向上回補11月上旬下跌裂口位81.5至82.25元，回吐宜守77.5元。
阿里巴巴(09988)股價一度重上200元關。惟小弟持續覺得，呢隻股喺新年前後仍處收集期，故策略可以逢低收集，不用心急高追。畢竟明年陸續有內地新經濟企業來港上市，加上阿里如無意外明年會「染藍」，橫睇豎睇，吸引力會好過騰訊，若然要揸港股，又要揸大價股，阿里係明年組合中的必選股膽。
另外，大家都可以留意吓隻中國鐵塔(00788)，今日人氣上升，股價在試衝50日線1.67元，若能站穩其上，目標向1.8元推進，穿1.62元止蝕。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。