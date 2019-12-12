零售不景氣！西環及土瓜灣舖位連環蝕讓

零售市道不濟，商舖交投轉靜，並連錄業主沽貨損手個案。有市場消息透露，西環德輔道西124至128號1樓一個舖位，面積572方呎，市傳以448萬元易手，較2018年5月的購入價598.5萬元，帳面蝕讓約25%。

另外，土瓜灣罕有錄得舖位蝕讓個案。據土地註冊處資料，區內啟明街4至24號啟明大廈地下18號舖，以1,131.3萬港元易手，新買家為URBAN RENEWAL AUTHORITY。

資料顯示，該舖位於2012年7月以837.8萬元易手，隨後在同年10月再以1,180萬元沽出，及後在同年12月份以1,215.44萬元再度易手。以此計算，新成交價較購入價低約6.9%。

據了解，上述舖位實用面積450方呎。

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