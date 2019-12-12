樓價UPDATES：買家趨觀望　元朗盤減價終沽出

元朗區本月累計錄得約34宗二手交投，與上月同期相若，普遍買家對入市取態觀望，以致減價盤才有承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍滙12月暫錄得6宗租賃個案，包括2座高層N室，實用面積348方呎，屬開放式間隔，望開揚市景。上址市值租金約2.3萬元，業主於11月底放盤，見市況淡靜，加上希望新年長假期前租出單位，因此主動調整叫價至2.15萬元，最終以2.12萬元租出，實用呎租61元。租客屬於外籍人士，對單位一見鍾情，即睇即租。

●灣仔李節花園中高層D室，實用面積約451方呎，為兩房間隔，外望享城市樓景，以910萬元售出，實用呎價約20,177元，單位9年升值約1.1倍。屋苑現有兩個放盤提供，叫價由900萬元起。

●小西灣藍灣半島本月租務表現平穩，屋苑6座中層F室，實用面積492方呎，間隔屬兩房戶，望開揚山景及庭園，以1.98萬元租出，實用呎租約40.2元。租客為外區人士，心儀單位附有裝修，故決定承租。

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九龍區

●長沙灣碧海藍天錄本月首宗買賣，單位為6座高層D室，實用面積510方呎，屬兩房間隔，獲區內買家以855萬元購入，實用呎價16,765元。上址為原業主於2011年5月以約478萬元購入，帳面獲利377萬元。

●將軍澳日出康城1期首都3座中低層LA室，實用面積713方呎，採三房包括套房間隔，另設儲物房，向西北方，望園景，剛以850萬元成交，實用呎價11,912元。 原業主持貨不足5年，單位期內升值42%。

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新界區

●元朗映御1座低層H室一房戶，實用面積374方呎，議價後以525萬元沽出，實用呎價14,037元。原業主於2016年3月以407萬元一手買入上址，持貨逾3年帳面獲利約118萬元或29%。

●樓市受內外負面因素夾擊，買賣交投轉淡，租賃市況亦轉趨平靜。荃灣柏傲灣2B座中層D室，實用面積318方呎，開放式間隔，剛以1.45萬元租出，實用呎租約45.6元。若以業主2017年1月購入價469萬元計算，回報率約3.7厘。

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