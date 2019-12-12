投資者必睇！英大選時序　料港股周五午後有結果

金融市場度過了美國聯儲局議息，在12月15日中美關稅限期前，12月12日(周四)仍有一件大事，就是「英國大選」！這是該國不到5年內的第3次投票。根據民調顯示，保守黨依然有望贏得多數席位，一旦成真，首相約翰遜就會爭取2020年1月31日前脫歐，英鎊亦有望上揚。以下是投資者必須關注的時序(香港時間)：

大選投票開始時間：周四(12月12日)下午3時

結束時間：周五(12月13日)早上6時

據悉，英國大選有650個選區，大部分正式投票結果將在香港時間周五早上7時至下午1時公布。換言之，港股周五下午開市前應塵埃落定。

如果結果是有一個政黨贏得議會半數以上席位，就會組建政府，其領導人將成為英國下一任首相。若沒有一個政黨取得半數以上席位，最大的政黨通常會召集議會多數、並組建政府，即俗稱「執政聯盟」。

從目前民調來看，由約翰遜領導的保守黨很可能贏得多數席位，機會約70%。

有分析師認為，若保守黨以壓倒性優勢取得多數席位，英鎊兌美元有望上漲7%。若保守黨贏得多數席位，脫歐協議又獲得通過的話，英鎊兌美元有望升至1.35。不過，若出現「懸浮議會」(即保守黨議席不佔多數)，英鎊匯價則可能回落至1.22到1.24區間。

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